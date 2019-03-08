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SANCAKTEPE'DE LASTİKÇİNİN KONTEYNERİ KÜLE DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de lastik tamirciliği yapan bir kişinin işyeri olarak kullandığı konteyner alev alev yandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Sancaktepe'de lastik tamirciliği yapan bir kişinin işyeri olarak kullandığı konteyner alev alev yandı. Konteynerin yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sancaktepe Merve Mahallesi Cenap Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddaya göre lastikçi Şakir K. işyeri olarak kullandığı konteynerindeki kömür sobasını yaktıktan sonra pastaneye kahvaltı yapmaya gitti. O sırada konteynerden alevler yükselmeye başladı. Olay gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şakir K. "Pastaneden kahvaltılık alırken, köşede birisi beni çağırdı 'abi senin dükkan yanıyor' dedi. Bi geldim baktım ki iş işten geçmiş" dedi. Polis tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Alevlerin görüntüsü
-İftaiyenin soğutma çalışmaları
-Lastikçi çalışanı ile röp
-Yangın sonrası olay yerinin görüntüleri
-Yanan eşyalar

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