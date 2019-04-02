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Sancaktepe'de minibüs devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de iddialara göre ters yöne dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de iddialara göre ters yöne dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza Sancaktepe İslamoğlu Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 71 DR 802 plakalı otomobil sürücüsü ters yöne dönüş yapmaya çalıştığı sırada Ozan G. idaresindeki 34 KM 9181 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs park halindeki 34 SD 3452 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen minibüste bulunan Erkan K. , Mustafa Y. , Sabahattin D. ve Yunus Emre T. Yaralandı. Şans eseri sürücü Ozan G. yara almadan kurtulurken, yaralı 4 kişi ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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