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Sancaktepe’de mobilya atölyesinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Sancaktepe’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki talaşların tutuştuğu yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Sancaktepe Emek Mahallesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, bir bacadan sıçrayan alevin talaşları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye dumanların yayıldığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar meydana geldi.

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