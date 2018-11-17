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Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 01:50 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, su kanalına uçtu.

Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, su kanalına uçtu.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Mülk Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ferdi Karakaya'nın kullandığı 34 YM 1714 plakalı otomobil, Yakuphan Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir korkulukları kırıp sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalından kendi imkânlarıyla çıkmayı başaran otomobildeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kanaldaki otomobil ise vinç yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.

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Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtuSancaktepe'de otomobil su kanalına uçtuSancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

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