Sancaktepe'de otomobil, yolcu servis minibüsüyle çarpıştı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA -SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre içinde 5 kişinin bulunduğu 34 ES 8718 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, Ali Korkmaz yönetimindeki 34 FF 9492 plakalı özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı.

