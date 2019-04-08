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Sancaktepe'de otomobil, yolcu servis minibüsüyle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de otomobil, yolcu servis minibüsüyle çarpıştı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre içinde 5 kişinin bulunduğu 34 ES 8718 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, Ali Korkmaz yönetimindeki 34 FF 9492 plakalı özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sezgin Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kaza nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı.
(FOTOĞRAF)

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