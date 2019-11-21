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Sancaktepe'de özel halk otobüsünde yangın söndürme tüpü paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de özel halk otobüsünde yolculardan birinin yaslandığı yangın tüpünün pimi açıldı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de özel halk otobüsünde yolculardan birinin yaslandığı yangın tüpünün pimi açıldı. Tüpten çıkan toz otobüsün içine yayılırken bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sancaktepe, Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel halk otobüsündeki yolculardan biri yanlışlıkla yangın tüpüne dokundu. Pimi açılan tüpteki toz birden otobüsün içine yayıldı. Otobüs şoförü aracı Samandıra otobüs durağında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolculardan Mesude Erişir'in gözüne otobüsün içine yayılan toz kaçtı. Erişir, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erişir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Sadık Ç. olayı şöyle anlattı:

"Durağa yanaşırken yolcular bağırdı. Bu sırada aracın içini toz bulutu kapladı. Yolculardan birisi yangın tüpüne yaslanmış. Tüp devreye girmiş. Yaşlı bir teyzemizin gözüne toz kaçmış."

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