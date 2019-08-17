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SANCAKTEPE'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNA MÜHÜRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA Sancaktepe’de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye  ekipleri tarafından mühürlendi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe’de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Daire sahibi Hasan Öner polis eşliğinde patlamanın meydana geldiği daireye girerek özel eşyalarını aldı. Zabıta ekipleri binanın etrafına demir bariyerler koyarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü
-Sokaktaki enkaz
-Zabıta önlemi
-Dairede yaralanan kişinin eve girmesi
-Polis eşliğinde evdeki özel eşyalarını alması
-Binanın zabıta tarafından mühürlenmesi
-Drone görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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