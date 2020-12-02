HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe’de polis aracı alev alev yandı

Sancaktepe’de polis aracı alev alev yandı

02.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu.

Sancaktepe’de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu. Yangının aküden çıktığı öne sürülen polis aracını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, Atatürk Mahallesi Özge Sokak’ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip otosu bir anda alev aldı. Yangının aküden çıktığı iddia edilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bir mahalle sakini, “İşe gidiyordum yol üstünde bir baktım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Polis aracıymış” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilirFlaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Resmi Gazete kararları 2 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor

Ekrana bakıp kendini böyle görenler şaşırıp kalıyor

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.