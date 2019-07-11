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Sancaktepe'de polisin uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de polis ekiplerinin yolda şüphelendikleri bir kişinin üzerinden uyuşturucu maddesi çıkması üzerine başlattığı operasyonda, Çekmeköy'de işyerinde yapılan aramalarda üzerinden başlattığı operasyonda 2 kova uyuşturucu madde bulundu.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İSTANBUL,(DHA)- SANCAKTEPE'de polis ekiplerinin yolda şüphelendikleri bir kişinin üzerinden uyuşturucu maddesi çıkması üzerine başlattığı operasyonda, Çekmeköy'de işyerinde yapılan aramalarda üzerinden başlattığı operasyonda 2 kova uyuşturucu madde bulundu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi Yenidoğan Mahallesi'nde şüpheli buldukları Sezgin T. (28) ve Gamze Gül Y.(25)'yi durdurdu. Yapılan üst aramalarında Gamze Gül Y.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi temin ettiği Özgür K.(32) ile tekrar görüşebileceğini söyleyen Gamze Gül Y.'nin, Özgür K. ile buluşmasının ardından polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı sırada suç üstü yaptı. Özgür K.'nın uyuşturucu maddeyi Ümit A.(24)'dan temin ettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri tarafından İnönü Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskın sonucu Ümit A., bin 068 gram bonzai ile birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin, Ümit A.'nın Çekmeköy'de ofis olarak kullandığı bir adreste yaptığı aramalarda ise 2 adet kova içerisinde 36 kilo 160 gram Bonzai, 98.7 gram Skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 950 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, Gamze Gül Y., Özgür K. ve Ümit A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adli kontrol hükümleri uygulanan Sezgin T. ise aranmakta olduğu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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