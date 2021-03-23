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Sancaktepe’de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı

23.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de korona virüs denetimleri kapsamında, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskın sonucunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ve korona virüs sürecinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 66 bin 731 lira idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri sahibine ise adli işlem uyguladı.Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 22.40 sıralarında meydana geldi.

Sancaktepe’de korona virüs denetimleri kapsamında, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskın sonucunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ve korona virüs sürecinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 66 bin 731 lira idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri sahibine ise adli işlem uyguladı.
Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” konusu ve “Covid-19” denetimleri ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler adrese geçerek baskın yaptı. İş yerinde yapılan denetim sonrası ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren işletme içerisinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 15 kişiden 11’inin bilgisayar üzerinden sanal tombala oynadığı tespit edildi.
Polis ekipleri yaptıkları kimlik tespiti sonrası içeride sanal kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye toplamda 66 bin 731 lira idari para cezası uygularken, iş yeri sahibi olan Ö.C, N.E. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem gerçekleştirdi.

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