Sancaktepe'de şehit olan askerlerin cenazeleri Adli Tıp'a götürüldü

G\u00f6khan \u00c7EL\u0130K\/\u0130STANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de mahalle aras\u0131na d\u00fc\u015fen helikopterde \u015fehit olan 4 askerin cenazesi, hastaneden al\u0131narak Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.PARTNER\u00dcnl\u00fc model ve sevgilisi plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131lar\u00d6\u011frenciler Bakan'\u0131n yan\u0131na yakla\u015f\u0131p \u00f6yle bir istekte bulundu ki!Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 fark\u0131ndal\u0131k yaratt\u0131lar
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