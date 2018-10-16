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Sancaktepe'de silahlı banka soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar parayı alarak kaçtı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir banka şubesi, silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine otomobille gelen silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirdi.

Şahıslar, bir miktar parayı aldıktan sonra aynı araçla buradan ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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banka soygunu istanbul Sancaktepe

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