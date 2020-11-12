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Sancaktepe’de silahlı kuyumcu soygunu: İş yeri sahibinin oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de kuyumcuya giren kasklı şüpheli, kendisini engellemeye çalışan kuyumcunun oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Sancaktepe’de kuyumcuya giren kasklı şüpheli, kendisini engellemeye çalışan kuyumcunun oğlunu silahla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Sancaktepe Atatürk Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 soyguncu kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda beklerken, diğeri elinde silahla ve kaskıyla kuyumcuya girdi. İçeride bulunan iş yeri sahibi ve oğlunu silahla tehdit ederek altınları aldı. Bu sırada kendisine müdahale etmeye çalışan kuyumcunun oğlunu kolundan silahla yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheliler çaldığı altınlarla motosiklete binerek kaçtı.
Olayı anını gören Bülent Toprak isimli bir vatandaş, “Olay burada gerçekleşti. 2 kişi motosikletle geldi. Biri dışarıda bekledi, diğeri kaskıyla içeri girdi. Soygun yapmaya çalışırken kuyumcunun oğlu müdahale etmiş. Silahla yaralamış çocuğu. Ne kadar altın çaldığı bilinmiyor” diye konuştu. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

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