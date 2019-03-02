Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe’de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28’de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

