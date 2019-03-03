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Sancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Sancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak'taki evlerinde otururken sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden Salih (10) ve Hayrünnisa (7) Boyraz için Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye iki kardeşin babası Adem Boyraz, akrabaları, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ak Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ve çok sayıda kişi katıldı.
İki kardeşin babası Adem Boyraz gözyaşlarını tutamazken, amcaları Erdoğan Boyraz tabutlara sarılıp uzun süre ağladı. Salih Boyraz'ın tabutunun başına gömleği, Hayrünnisa Boyraz'ın tabutunun başına ise elbisesi konuldu. İki çocuk için, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından cenazeler, elden ele taşınarak 300 metre uzaklıktaki Samandıra Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandıSancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandıSancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandıSancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

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