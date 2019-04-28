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SANCAKTEPE'DE TAKSİ İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ- Murat KORKMAZ / İSTANBULDHA Sancaktepe'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken kaza yapan otomobilde bulunan biri 6 aylık olan 3 çocuk ise büyük korku yaşadı.  Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi.

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ- Murat KORKMAZ / İSTANBULDHA
Sancaktepe'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken kaza yapan otomobilde bulunan biri 6 aylık olan 3 çocuk ise büyük korku yaşadı.
Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Ferhatpaşa'dan Samandıra istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö.'nün kullandığı 34 TDB 58 plakalı taksi, İmam Rabbani Caddesi üzerindeyken iddiaya göre karşı şeritten gelen sürücüsü öğrenilemeyen ve içinde çocuklarla birlikte 6 kişinin bulunduğu 34 ZG 0556 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takside bulunan 1 yolcu ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İhsan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 34 ZG 0556 plakalı otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan biri 6 aylık olmak üzere 3 çocuk korku yaşadı. Çocukları, vatandaşlar ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.
Kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, “Bir programdan geliyorduk. İki araç kafa kafaya çarpışmış. Allah'tan oğlumuz sağlıkçıydı, indik müdahale ettik. Yaralılar vardı. Önce çocukları sakinleştirdik. Takside bulunan amcanın durumu iyi değildi. Diğer araçtaki yaşlı amcanın da durumu iyi değildi. Sağlık ekiplerine haber verdik. Yolu kestik" diye konuştu.
Kazaya karışan taksinin sürücüsü Abdullah Ö., "Samandıra yönüne ilerlerken o da ters yöne girmiş. Bir anda çıktı önüme. Duramadık çarpıştık" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Yaralılardan detaylar
-Kazaya karışan araçlardan detaylar
-Yaralılara yardım eden bir vatandaşla rop
-Kazaya karışan taksi sürücüsü Abdullah Ö ile rop
-Çocuklardan detaylar
-Kaza yeri trafik detayları
-Genel ve detaylar

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