Sancaktepe’de tekstil atölyesi alev alev yandı

Sancaktepe’de bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye gelirken itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında bir koltuk kılıfı imalat atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler atölyeyi sararken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.



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