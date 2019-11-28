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Sancaktepe'de TIR'ın altında kalan yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:28 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Gülabi Uludağ, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Gülabi Uludağ, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Nasreddin Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Gülabi Uludağ, İlhan C. yönetimindeki 34 FD 9910 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalan Gülabi Uludağ'ın öldüğünü belirledi. TIR sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Nasreddin Hoca Caddesi çift taraflı trafiğe kapatıldı. Esnaf Ahmet Aydoğmuş, “Ani bir gürültü oldu. Gürültü esnasında dışarı çıktık. Baktık kavga var sandık. Meğerse kavga yokmuş, TIR yayaya çarpmış. Hakkın rahmetine kavuştu adam. Allah rahmet eylesin" dedi. Polisin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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