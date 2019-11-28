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Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:32 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü

Sancaktepe'de tırın çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.C idaresindeki 34 FD 9910 plakalı tır, Hoca Nasrettin Caddesi'nde Ankara yönüne seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ölümlü Trafik Kazası Sancaktepe

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