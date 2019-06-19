Sancaktepe'de toplu açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın sahada çalıştığını belirterek, "Diğer partinin genel başkanı ortada yok, yöneticileri ortada yok, il başkanı ortada yok, medya şovlarını bir kenara bırakırsanız adayı da ortada yok. CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanından Selo'dan ya da yurt dışından geliyor." dedi. Erdoğan, Sancaktepe Belediye Binası önünde düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, katılımcılardan, milli iradeye sıkı sıkıya sarılmalarını ve sandığa gitmeyenleri tutarak sandığa götürmelerini istedi. Bunu yakın takibe alacaklarını, sandığı aşağılayanlara hak ettikleri dersi bir kez daha vereceklerini dile getiren Erdoğan, bunun için meydanın milli irade hırsızlarına bırakılmaması gerektiğini söyledi. "Çaldılar" ifadesinin hukuku değil, siyasi olduğunu dile getiren Erdoğan, özellikle sandıklarda memurların yerine bir yerlerden taşımalı kişilerin getirilip görevlendirilmesinin, hatta tutanaklara imzaların peşin alınmasının manidar olduğunu anlattı. Erdoğan, sayımdan sonra alınması gereken imzaların peşin atıldığını, ondan sonra da istedikleri gibi bunların doldurulduğunun görüldüğünü aktardı.

Sayımın yüzde 10'unun yapıldığını, tamamı yapılsaydı pazar günü seçim olmayacağını dile getiren Erdoğan, "Sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki dalga dalga İstanbul'un tüm ilçelerine, oradan bölgemize ve tüm dünyamıza yayılsın. İstanbul 23 Haziran'da milli iradeye, demokrasiye, sandığa sahip çıkıyor muyuz? İstanbul 23 Haziran'da şehrimizin ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? İstanbul 23 Haziran'da Türkiye'ye ve Türk milletine düşman çevrelerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? İstanbul 23 Haziran'da büyükşehir belediyesinin yönetimini tecrübeye, bilgiye ve samimiyete teslim ediyor muyuz? İstanbul 23 Haziran'da Binali Yıldırım diyor muyuz?" sorularına katılımcılar, "Evet" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin galibinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, bunu AK Parti ve MHP'nin sağladığını anlattı. AK Parti olarak bu seçimlerden Türkiye genelinde toplamda il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60'lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik, il belediye başkanlıklarında yüzde 55'lik oy oranıyla zaferle çıktıklarını ifade eden Erdoğan, bu sonuçların milletin verilen mücadelede yanlarında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

- "16 bin oy gasbedilmekten kurtarıldı" Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçesinin 25'ini Cumhur İttifakı olarak kazandıklarını, yine 312 belediye meclis üyesinin de 180'ini aldıklarını dile getirerek, bu şehirde de tartışmasız olarak galip geldiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Haziran'da niçin tekrar sandığa gidiyoruz?" sorusuna yanıt olarak şunları söyledi: "Çünkü büyükşehir belediye başkanlığıyla ilgili birleştirme tutanaklarında AK Parti aleyhine kasıtlı oynamalar, yanlışlar tespit ettik. Üstelik bu kasıtlı yanlışların toplamı 30 bin gibi seçim sonucunu değiştirecek boyutta bir rakama ulaşıyor. Biliyorsunuz iki aday arasındaki fark 29 binden başladı, bizim itirazlarımızla ve oyların ancak yüzde 10'unu yeniden saydırabilmemizle 13 binli rakamlara kadar düştü. İşte bunun adı nedir? Oylar çalındı. Dikkat edin sadece yüzde 10 oranında bir yeniden sayımla 16 bin oy gasbedilmekten ancak kurtarıldı. Bu durum gösteriyor ki AK Parti'nin oyları çalınmıştır. AK Parti'ye verilen oylar sandık başında iç edilmiştir. Bu siyasi bir ifadedir. Hukuki olanını zaten söyledim. Birileri ısrarla diyor ki 'Öyleyse hırsız kim?' Onlara şunu söylemek lazım, soruyu soran. Bu siyasi bir ifadedir. Zaten iyi biliyorlar bu işi. Niye? Memur yerine bankalardaki işçileri yerleştirenler bu işin sorumlusu değil de kim? AK Parti'nin oylarını başka partiye yazan veya buharlaştıran, bu tezgahı kuran ve göz yuman kimse, hırsız odur. Hırsız, gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. İlla ismiyle mi söylemek lazım. Zaten hırsız kendini bildiği için. Sürekli çırpınıp duruyor."

- "Hukukun gereği seçimlerin yenilenmesidir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı seçim kurullarının hukuka aykırı oluşturulduğunu tespit ettiklerini belirterek, bunlardaki oy toplamının da 212 bin olduğunu, bu durumda aklın, ahlakın, vicdanın ve hukukun gereğinin seçimlerin yenilenmesi olduğunu söyledi. Sadece İstanbul için değil, 31 Mart'ta başka pek çok ilçe ve belde de seçim yenilenmesi kararı verildiğini anlatan Erdoğan, "Pazar günü sandık başına gidiyor olmamızın sebebi işte bu kadar basittir." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrarlama seçimi öncesinde ortada garip bir tablo olduğunu vatandaşların da fark ettiğini belirten Erdoğan, kendisinin 1994-1999 arasında belediye başkanlığı yapmış kişi olarak konuştuğunu kaydetti. Erdoğan, "Sizin hizmetkarınız olarak konuşuyorum, efendiniz olarak değil." dedi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanından adayına, milletvekillerinden teşkilatlarına kadar tüm varlıklarıyla sahada olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna karşılık diğer partinin genel başkanı ortada yok, yöneticileri ortada yok, il başkanı ortada yok, medya şovlarını bir kenara bırakırsanız adayı da ortada yok. CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanından Selo'dan ya da yurt dışından geliyor. Selo 'Oylar CHP'nin adayına.' diyor. Kandil 'Oylar CHP'nin adayına.' diyor. Şu hale bakın. Ne duruma geldik ya. Terör örgütüyle beraber hareket edenlere CHP'ye oy veren kardeşlerim oylarını verecek mi? İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim bu terör örgütünün desteklediği partiye, adaya oylarını verecek mi? Saadet Partisi'ni destekleyen kardeşlerin gidip de oylarını bu terör örgütüyle el ele olanlara verecek mi? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Sokulmamalıdır." (Sürecek)

Sancaktepe'de toplu açılış töreni

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Diğer partinin genel başkanı ortada yok, yöneticileri ortada yok, il başkanı ortada yok, medya şovlarını bir kenara bırakırsanız adayı da ortada yok. CHP adayına destek ya Kand

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan