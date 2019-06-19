Sancaktepe'de toplu açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yalancılara, dolancılara İstanbul'u teslim edemeyiz. Emin olun emanetiniz güvende olacaktır. Bizim meşrebimizde emanete sahip çıkmak, hele hele milletin emanetine sahip çıkmak hem en büyük sorumluluktur hem en büyük şereftir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Belediye Binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlardan güçlü bir söz istediğini dile getirerek, "Ey İstanbul, 23 Haziran'ı Türkiye'ye ve Türk milletine karşı yürüttükleri mücadelenin aracı haline getirmek isteyenleri sandığa gömmeye hazır mısınız? Ey İstanbul, bu şehrin belediye başkanlığı seçimini, 1453'ün rövanşı haline getirmek için yanıp, tutuşanlara, sandıktan şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısın? Ey İstanbul, dünyada ve bölgemizde bunca hayati sorun yaşanırken, Türkiye'yi kendi içine kapatmak isteyenlere cevabını sandıkta vermeye hazır mısın? Ey İstanbul, pazar günü sonuç ne olursa olsun, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için var gücünle çalışmaya hazır mısın?" diye seslendi.

İstanbul sevdalarının yeni olmadığını ifade eden Erdoğan, "Burası gözümüzü açtığımız, büyüdüğümüz, eğitim gördüğümüz, hayata atıldığımız, siyasete girdiğimiz, milletimizin teveccühüne ilk mazhar olduğumuz yerdir. Bulunduğumuz tüm görevlerde bu şehr-i İstanbul'a ibadet şevki ile hizmet ettik. Yolları çamur ve çukurdan geçilmeyen, sokaklarını çöplerin istila ettiği havası kirli, suyu akmayan, ulaşımı sıkıntılı bir şehri aldık, dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getirdik. 'Su medeniyettir' diyerek ta Melen'den buralara, suyu getirdik. Aynı şekilde Istranca Dağları'ndan Terkos'a suyu getirdik."diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim 2013'ten bu yana Marmaray'dan 350 milyon kişinin geçtiğini aktardı. Bugün 15 milyonu aşkın nüfusuna rağmen şehrin hiçbir yerinde su sıkıntısının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bataklığa dönüşen Haliç tertemiz kurduğumuz ileri teknolojiye sahip tesislerle İstanbul'un tamamının atık sularını arıtıyor, ondan sonra denize veriyoruz. 6.5 milyon eve doğalgaz gidiyor. Yenileyip geliştirdiğimiz otobüs filoları ile İstanbul'daki ulaşıma hareket getirdik. Sancaktepe'ye girerken bütün dal-çıklar, bunların hiçbiri yoktu." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın dünyada bir numara olduğuna değinen Erdoğan, Berlin'de 17 yılda havalimanının yapılamadığını aktardı. 2024 yılına kadar İstanbul'daki ulaşımın en az yarısını, raylı sistemle yapılır hale getirerek trafiği büyük ölçüde rahatlatacaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah bunlarla kalmadık, eskiden bir avuç elitin emrindeki koruları, köşkleri, yeşil alanları, tesisleri tüm İstanbul'un hizmetine sunduk. Şimdi Millet Bahçeleri ile buraları daha da zenginleştireceğiz. Şehrin 20 farklı noktasında kuracağımız yeşil koridorlarla, kıyı şeridinde oluşturacağımız yeşil alanlarla İstanbul'u daha keyifle yaşanır bir şehir haline getireceğiz. Biz, laf üstüne laf değil, hizmet üstüne hizmet koyarak bugünlere geldik. Ne söylüyorsak onu yaptık." ifadelerini kullandı. CHP'nin adayının "Gençlere ben burs vereceğim" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Neyi vereceksin ya? Ben, belediye başkanıyken burs veriyordum. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bizim o bursu yasaklattırdı, kaldırdı. Bunları bilmeniz lazım. Başbakan olunca bu defa ben de kalktım, kredi ve burs isteyene dedik. Bütün üniversite gençliğine bunun önünü açtık. O zaman 45 lira burs alıyorlardı devletten. Bunu, o günden bugüne şimdi 450-500 liraya çıkarttık. Lisans üstü 750 lira, doktora 1.500 lira. Buraya getirdik. Hiç kimseye olumsuz cevap yok. İster burs, ister kredi alma şansına sahip." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere belediye başkanlığı döneminde akşam mesai saatine kadar otobüsleri ücretsiz yaptığını hatırlatarak, ayrıca bayramlarda şehirlerarası köprülerin, otobanların ücretsiz olduğunu söyledi. CHP'nin adayının "Ben milli bayramları da buna ilave ettim" dediğini aktaran Erdoğan, "İyi ki yaptın ya. Biz bunları yaptık, aştık, bitirdik. Daha da neler yapacağız inşallah." dedi. Bazıları gibi seçim döneminde attık, tuttuk daha sonra da yapamadık diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmadıklarını anlatan Erdoğan, "Suyu getiren biziz, şimdi kalkmış bu su ile hava atıyor." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım'ın İstanbul için verdiği her sözün arkasında olduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Hükümet ve Cumhurbaşkanı olarak bizler gerekli olan desteği Binali Yıldırım kardeşimize vereceğiz. Tüm ilçe belediyelerimizle el ele vererek çok daha güçlü hale geleceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisinde zaten AK Parti var, komisyonların tamamında AK Parti var, başkanvekillikleri AK Partide. Bütün bunlarla beraber atılacak her adımda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde inşallah AK Parti'nin imzası var.