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Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:23 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de freni patladığı iddia edilen İETT otobüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de İETT otobüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyreden ve freni patladığı iddia edilen 34 ZJ 5994 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otobüs, önce park halindeki 34 LAL 556 plakalı minibüse ardından bir yayaya çarptı.

Bir süre daha ilerleyen otobüs, seyir halindeki 34 LAY 967 plakalı başka bir araca daha sonra bir binanın alt katındaki iş yerine çarparak durabildi.

Bu sırada 34 LAY 967 plakalı minibüs de 34 TCM 24 plakalı taksiye çarptı.

Kazada, otobüsün çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İETT şoförü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Sancaktepe trafik kazası

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