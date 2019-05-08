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Sancaktepe'de trafodaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA -SANCAKTEPE'de mahalle içindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA -SANCAKTEPE'de mahalle içindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay saat 14.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak'ta meydana geldi. Mahalle içindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın ardından patlamalar meydana geldi. Trafodan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafo etrafında güvenlik önlemleri aldı. Trafo etrafında bulunan binalar ve cami içindeki öğrenciler tahliye edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik akımı kesildi. Trafonun soğuması bir süre beklendikten sonra olay yerindeki elektrik ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte trafonun kapısını açarak soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle trafonun çevresindeki mahallelerde elektrik kesildi.

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