Sancaktepe'de yangın

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Emek Mahallesi Fatih Caddesi Aygün Sokak'taki üç katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olayda, dumandan etkilenen dört kişi ambulansta tedavi edildi.

