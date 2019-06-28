HABER

SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

-Eşini öldürüp kaçan adam Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi.

-Eşini öldürüp kaçan adam Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Dinçer AKBİR/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirdiği eşini başından vurup öldüren, kişi otomobille Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe, Şile-Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan Harun Oğan ile eşi Derya Oğan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran Harun Oğan eşini yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Harun Oğan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Hayatını kaybeden Derya Oğan'ın cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan polis olay yerinden otomobille kaçan Harun Oğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli'ye kaçan Oğan, Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...
Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyorOperasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

İstanbul'da taksici operasyonu! Sayı artıyor

Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.