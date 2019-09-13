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Sancaktepe'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:48 | Son Güncelleme

Annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile arkadaşı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi'nde Naciye Torunoğlu'nun evinde öldürülmesine ilişkin cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan oğlu C.T. ile arkadaşı F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler C.T. ile arkadaşı F.Ş'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sancaktepe'de11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi Halilbey Sokak'ta yaşayan Naciye Torunoğlu'ndan haber alamayan komşuları polise haber vermişti. Eve gelen polis ekipleri, Naciye Torunoğlu'nun öldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, Naciye Torunoğlu'nun oğlu C.T. ile arkadaşı F.Ş. cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

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Anadolu Adalet Sarayı cinayet Sancaktepe

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