Sancar “HDP’yi Feshetmeyeceğiz”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kapatma davası sürecindeki partilerini feshetmeleri yönündeki çağrılara sıcak bakmadıklarını söyledi.

Tunceli temasları kapsamında "Canlar İçin Hakikat ve Adalet Buluşması" adıyla düzenlenen toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Alevi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Sancar, Alevilerin temel sorununun eşit yurttaşlık olduğunu söyledi. Sancar, “Bir temel sorun var; o da yurttaşlık meselesi. Eşit yurttaşlık meselesi. On yıllardır yapılan ayrımcılığın, baskının, inkar ve sindirme yöntemlerinin temelinde tam da bu ayrımcı yurttaşlık ve imtiyazlı yurttaşlık yatıyor. Birileri makbul yurttaş, diğerleri tebaa. Birileri özgür, diğerleri esir. Birileri bu ülkenin kaynaklarına çöken, diğerleri emekle, alın teriyle günlük ekmeğini bile zor kazanan” dedi.

“HDP’yi feshetmeyeceğiz”

Sancar’ın gündeminde HDP’ye açılan kapatma davası da vardı. Bazı kesimlerin dava sürecinde HDP’yi feshetmeleri çağrısı yaptığını hatırlatan Sancar, partiyi fesh etmeyeceklerini söyledi. HDP’yi kapattırmamak için çalışacaklarını vurgulayan Sancar, şöyle konuştu; “Soruluyor bize acaba kapatma davasına karşı ne yapacaksınız diye? Kobani Davası devam ediyor, orada nasıl bir yol izlemeye devam edeceksiniz? Kapatma davası konusunda söylediğimiz açıktır; Biz HDP’yi sonuna kadar savunacağız, yaşatacağız ve büyüteceğiz. Yani “partiyi feshedin de bu davayı boşa çıkarın” diye iyi veya kötü niyetli görüş belirtenlere hatırlatmak için bunu açıkça dile getirmek istiyoruz. Hayır, HDP’yi feshetmeyeceğiz. Esasen bu partiyi kapattırmayacağız. Yaşatacağız ve büyüteceğiz. “

“HDP’yi kapattırmamanın yolları var”

HDP’nin kapatılması halinde mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Sancar, partinin kapatılması durumunda yol haritasını istişare ile belirleyeceklerini söyledi. Her kesimle buluşup fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Sancar, “Kapatılsa ne yapacaksınız diye soruluyor. Kapatılsa bile mücadelemizi sürdürecek yollar var. O yollar nedir diye soruluyor, işte cevabı sizinle buluşmaktır. Biz cevabımızı sadece merkez parti teşkilatlarında, sadece merkez kurumlarımızda konuşarak ortaya koymuyoruz. Bizim bundan sonra kapatma davasına da, ola ki aleyhimize sonuçlanırsa, sonrasına da karar verirken temel şiarımız istişaredir, müzakeredir, toplumun demokrasi güçleri dediğimiz bütün çevreleriyle diyalogdur. Bu ülkede demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti isteyen her kesimle buluşacağız, dinleyeceğiz, tartışacağız ve sonunda yolumuzu birlikte belirleyeceğiz. Bunu size ben partim adına bir söz olarak veriyorum” dedi.

“HDP istişare ederek yolunu belirleyecek”

Sancar, HDP tabanından fikir almak için toplantılar düzenlediklerine dikkat çekerek, tüm partililerden yol gösterici olmalarını istedi. Sancar sözlerin şöyle tamamladı; “Biz biliyoruz ki HDP halkla istişare ederek, demokrasi güçleriyle istişare ederek yolunu belirleyecek. Bu yol mutlaka hakikat ve adaletin yolu olacaktır. Ne yaparsak yapalım bu şiardan asla vazgeçmeyeceğiz. Öncelikle her seferinde bunu söyleyeceğiz. Biz sizlerle burada konuşurken sizlerden fikir ve irfan istiyoruz.“

