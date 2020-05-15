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Sancar: Kayyum bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sancar beş belediyelerine daha kayyum atanmasını, “bu bir darbedir” sözleriyle değerlendirdi.

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara atıfla, “kayyum sadece Kürt halkına” yönelik değildir dedi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin yerel seçimlerde kazandığı beş belediyeye daha kayyum atanmasına yönelik bir basın açıklaması yaptı. Sancar, "İktidar sözcüleri bir süredir kamuoyunu darbe dedikoduları ile oyalıyorlar" diyerek bu şekilde iktidarın kendisine yönelik bir mağduriyet yaratmaya çalıştığını savundu. Sancar, Perşembe sabahı belediyelerine yönelik kayyum atamalarını, "Meğer kendileri bir darbe planı peşindelermiş" sözleriyle yorumladı.

Beş belediyelerine kayyum atanmasını bir darbe olarak değerlendiren Sancar, bu beş belediyenin "iktidar tarafından gaspedildiğini" ifade etti. Sancar, 31 Mart'taki yerel seçimlerden bu yana HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 45'ine kayyum atandığını ve sekiz belediyeyi kazanan adayların da KHK'lı olması nedeniyle kendilerine mazbata verilmediğini belirtti.

Sancar, "Bunun adı açıktır. Bu bir darbedir, bu demokrasiyi tanımamak, halkın iradesini yok saymaktır, toplumun demokrasi inancını ortadan kaldırmaktır, bu toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır" dedi.

"CHP'li belediyeler de şantajla terbiye ediliyor"

Kayyum atamalarıyla, "iktidarın Kürt halkına düşmanlık" yaptığını savunan Mithat Sancar, söz konusu darbeci anlayışın başka alanlarda da kendisini gösterdiğini ifade etti.

Batı kentlerindeki belediyelere yönelik tehditleri hatırlatan Sancar, "İktidar CHP'li belediyeleri de kayyum şantajıyla terbiye etme yoluna gitmiştir" şeklinde konuştu.

HDP'li belediyelere kayyum atanmasının sadece "Kürt halkının bir meselesi olmadığını" belirten Sancar, dayanışma yapılması çağrısını yineledi.

HDP'nin 12 belediyesi kaldı

Perşembe sabahı Iğdır, Siirt ve Siirt'e bağlı Baykan, Kurtalan ve Muş'un Antınova beldesinin HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı. Görevlerinden alınan belediye başkanlarının yerlerine kayyum atandı.

Anadolu Ajansı, belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı. Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın yerine Kaymakam Mehmet Tunç ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgün'ün yerine de Kaymakam İhsan Emre Aydın görevlendirildi.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polisin, belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, "Sandık adaleti ve seçim hukuku çiğneniyor. Korona günleri HDP'li belediyelere kayyum atanması için fırsat olarak kullanıldı" dedi. Oluç'un verdiği bilgilere göre, Iğdır belediyesine de kayyum atandı.

HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediye kazanmıştı. Belediyelerden 45'ine kayyım atandı, 21 belediye eşbaşkanı tutuklu bulunuyor. Sekiz eş başkan ise şu an gözaltında. HDP'nin kalan belediye sayısı 12.

DW/JD,HK,GA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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