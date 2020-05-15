Sancar: Kayyum bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara atıfla, “kayyum sadece Kürt halkına” yönelik değildir dedi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin yerel seçimlerde kazandığı beş belediyeye daha kayyum atanmasına yönelik bir basın açıklaması yaptı. Sancar, "İktidar sözcüleri bir süredir kamuoyunu darbe dedikoduları ile oyalıyorlar" diyerek bu şekilde iktidarın kendisine yönelik bir mağduriyet yaratmaya çalıştığını savundu. Sancar, Perşembe sabahı belediyelerine yönelik kayyum atamalarını, "Meğer kendileri bir darbe planı peşindelermiş" sözleriyle yorumladı.

Beş belediyelerine kayyum atanmasını bir darbe olarak değerlendiren Sancar, bu beş belediyenin "iktidar tarafından gaspedildiğini" ifade etti. Sancar, 31 Mart'taki yerel seçimlerden bu yana HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 45'ine kayyum atandığını ve sekiz belediyeyi kazanan adayların da KHK'lı olması nedeniyle kendilerine mazbata verilmediğini belirtti.

Sancar, "Bunun adı açıktır. Bu bir darbedir, bu demokrasiyi tanımamak, halkın iradesini yok saymaktır, toplumun demokrasi inancını ortadan kaldırmaktır, bu toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır" dedi.