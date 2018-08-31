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Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezinin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:20 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde temeli atılan ve Cumhurbaşkanlığının da destek verdiği Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezinin 1 yıl sonra açılması planlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de akademik çalışmalarına devam eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da yapılacak ve Cumhurbaşkanlığının da destek verdiği Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezinin temeli atıldı.

Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Sancar ve ekibi, bölgedeki Türk öğrencilere ve bilim insanlarına hizmet verecek yeni bir projeye imza atıyor.

Cumhurbaşkanlığının da desteklediği Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezinin temeli, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katılımıyla Chapel Hill'de atıldı.

Büyükelçi Kılıç, temel atma töreniyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nobel ödülü sahibi, gururumuz, Prof. Aziz Sancar ve sevgili eşi Gwen Sancar'ın ev sahipliğinde Chapel Hill'de tertiplenen Türk Kültür ve Toplum Merkezinin temel atma törenine Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım, Türk ve ABD toplum temsilcileriyle buluştum." ifadelerini kullandı.

- "Aziz Sancar'ın büyük emeği var"

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aziz&Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çubukçu, projenin başından bugünlere gelmesinde Aziz Sancar'ın çok büyük emekleri olduğunu vurguladı.

Çubukçu, 2007 yılından bu yana bölgedeki çok sayıda Türk öğrenciye ev sahipliği yapan Türk Evi'nin yetersiz kalması üzerine projelendirilen merkezin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Merkez tamamlandığında Chapel Hill'deki çok sayıda Türk öğrencinin faydalanacağı yeni bir imkana kavuşacaklarını belirten Çubukçu, Aziz Sancar'ın Nobel komitesinden aldığı ödül de dahil olmak üzere elindeki sınırlı maddi imkanların büyük kısmını söz konusu merkeze harcadığını dile getirdi.

Vakfın bir diğer yönetim kurulu üyesi olan İsmail Arslan da temeli atılan merkezle ilgili Türkiye'de gerekli tüm yasal izinleri aldıklarını anlatarak, Türkiye'den de merkeze bağış yoluyla katkıda bulunulabileceğini ifade etti.

Prof. Sancar, "DNA onarımı" hakkındaki bilimsel çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD aziz sancar

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