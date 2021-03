Sancar: “Yanlış Hesap Halktan Döner”

HDP’nin kurulduğu günden beri fiili olarak kapatılması için kesintisiz bir şekilde baskı hamlelerine maruz kaldığını söyleyen Sancar, “Bize karşı her yerde nefret söylemi kullanıldı. İftira ve kara propaganda yürütüldü. Ne oldu peki? Her saldırı dalgasından daha fazla güçlenerek, büyüyerek, çoğalarak çıktık. Demokratik olmayan seçim yarışlarından bile yüzümüzün akıyla çıktık. HDP bir bina mıdır, bir dükkan mıdır, ne sanıyorsunuz? HDP meydanlardaki milyonlardır. HDP meydanlara gelemeyip kalbi o meydanlarda atan milyonlardır. HDP halktır. HDP’yi kapatamazsınız. Bu fikriyat toprağa derin bir şekilde kök salmıştır. Hangi dalını budasanız on dal, bin dal, yüz bin dal daha çıkacaktır” tepkisini gösterdi.

“AYM Raportörü’ne sesleniyorum: İddianameyi reddet, ortak olma”

“Anayasa Mahkemesi’nde değerli hukukçular, iddianameyi eline aldığında içleri sızlayacak hakimler bulunduğunu” söyleyen Sancar, “Ama ne yazık ki bu iktidar her türlü imkanla, baskı ve sindirme yöntemiyle hakimlerin iradesine el koymaya çalışıyor. Yine de iradesine ve vicdanına sahip çıkacak olan hakimler vardır, bu inancımı korumak istiyorum. İlk önce ilk incelemeyi yapan raportör arkadaşımıza sesleniyorum: Reddet, bu iddianameyi. Reddet ortak olma. ‘Bu iddianame kabul edilemez’ diye karar ver ve tarihin aydınlık sayfalarında yerini al. Her an ve her aşamada biz vicdanlı insanlara seslenmeye devam edeceğiz” çağrısını paylaştı.