Sancar: “Yanlış Hesap Halktan Döner”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, demokrasi yolundan dönmeyeceklerini ve bedel ödemeye hazır olduklarını belirterek, nevruz kutlamalarıyla HDP’nin kapatılmasına karşı halkın en güzel mesajı verdiğini söyledi. Sancar, TBMM’de parti grubu toplantısında, HDP’nin çağrısıyla yapılan nevruz kutlamalarında büyük bir coşku yaşandığını ve milyonlarca kişinin katılımının gözlendiğini vurguladı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, halkın meydanlarda özgürlük ve barış mücadelesine inancını ve iradesini beyan ettiğini kaydederek, HDP’ye yönelik yürütülen baskılara karşı halkın kararlılık ve cesaret mesajı verdiği görüşünü aktardı. Halkın nevruz kutlamalarıyla iradesiyle oynanmasına izin vermeyeceğini ve demokratik siyaset çizgisinden vazgeçmeyeceğini ilan ettiğini anlatan Sancar, “Demokratik siyasete bütün gücüyle sahip çıkacağı mesajını halkımız meydanları doldurarak, nevruz ateşinin sıcaklığı ve coşkusuyla, baharın rengarenk tablosuyla duyurmuştur. Biz de diyoruz ki halkımızın bu iradesi bize emanettir. Bu emaneti en güzel şekilde koruyacağız ve her zaman söylediğimiz gibi büyüterek limana bu gemiyi mutlaka vardıracağız. Meydanları dolduran milyonlar ve gelemeyen en az onlar kadar insanımız, nevruzda HDP’nin etrafında kenetlenmiştir. Siyaset mühendisliği yapmaya heveslenenlere, HDP’siz bir Türkiye hayali kuranlara cevabını açık bir şekilde vermiştir. Faşizmin kirli ve karanlık senaryolarını değil; halkın onurlu ve özgür yaşam, güçlü demokrasi ve adil barış özlemlerinin gerçeğe dönüşeceğini bir kez daha müjdelemiştir. Yanlış hesap halktan döner. Halk bunu bir kez daha ortaya koydu güçlü nevruz ateşinin sıcaklığıyla,” dedi.

Demokrasi için bedel ödeneceğini ancak mücadeleyle kazanılacağını kaydeden Sancar, HDP’nin kapatma davasına karşı izleyeceği siyaset konusunda “Bu ülkede demokratik siyaset yürütmek de bu bedeli göze almadan mümkün değildir. Cesaret ve kararlılık gerektirir bu mücadele. Biz de halkımızdan aldığımız güç ve cesaretle demokratik siyasetteki ısrarımızı ve yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu yoldan dönüş yoktur ve olmayacaktır. Bunu herkes net bir şekilde bilsin” mesajını verdi. “İntikam davası açılmıştır, iddianame Saray’da hazırlanmıştır” Yargı eliyle yürütülecek kapatma davasını “siyasi bir intikam davası” olarak yorumlayan Sancar, “Kürt halkının demokratik siyaset birikimine düşmanlıktan başka bir şey değildir. ‘Davanın savcısı kimdir’ diye sorarsanız Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir elbette. Bu davanın savcısı iktidarın başıdır. Kapatma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında değil, bizzat Saray’da hazırlanmıştır. O nedenle ortada hukuki bir mesele varmış gibi tartışanları da boşa enerji harcamaktan vazgeçmeye, meselenin ne kadar hayati, siyasi nitelik taşıdığını görmeye ve buradan bakmaya ve konuşmaya çağırıyorum. Bu dava aslında iktidarın tükendiğinin de itirafıdır. Günlerce haftalarca tartışıldı. Yok, AKP kapatma davasından yana değil de MHP bastırıyor da falan. Hepsi hikaye. Ortada merkezi bir iktidar aklı var ve bu iktidar aklı yapılan her şeyin sorumlusudur. Bu koalisyon ortakları sorumluluğu birlikte taşıyor. O nedenle bu iktidarın tükeniş iddianamesidir bu iddianame. İktidar tükendiğini bu dava ile bir kez daha göstermiştir. İddianame bir itirafnamedir” diye konuştu.

HDP’nin kurulduğu günden beri fiili olarak kapatılması için kesintisiz bir şekilde baskı hamlelerine maruz kaldığını söyleyen Sancar, “Bize karşı her yerde nefret söylemi kullanıldı. İftira ve kara propaganda yürütüldü. Ne oldu peki? Her saldırı dalgasından daha fazla güçlenerek, büyüyerek, çoğalarak çıktık. Demokratik olmayan seçim yarışlarından bile yüzümüzün akıyla çıktık. HDP bir bina mıdır, bir dükkan mıdır, ne sanıyorsunuz? HDP meydanlardaki milyonlardır. HDP meydanlara gelemeyip kalbi o meydanlarda atan milyonlardır. HDP halktır. HDP’yi kapatamazsınız. Bu fikriyat toprağa derin bir şekilde kök salmıştır. Hangi dalını budasanız on dal, bin dal, yüz bin dal daha çıkacaktır” tepkisini gösterdi. “AYM Raportörü’ne sesleniyorum: İddianameyi reddet, ortak olma” “Anayasa Mahkemesi’nde değerli hukukçular, iddianameyi eline aldığında içleri sızlayacak hakimler bulunduğunu” söyleyen Sancar, “Ama ne yazık ki bu iktidar her türlü imkanla, baskı ve sindirme yöntemiyle hakimlerin iradesine el koymaya çalışıyor. Yine de iradesine ve vicdanına sahip çıkacak olan hakimler vardır, bu inancımı korumak istiyorum. İlk önce ilk incelemeyi yapan raportör arkadaşımıza sesleniyorum: Reddet, bu iddianameyi. Reddet ortak olma. ‘Bu iddianame kabul edilemez’ diye karar ver ve tarihin aydınlık sayfalarında yerini al. Her an ve her aşamada biz vicdanlı insanlara seslenmeye devam edeceğiz” çağrısını paylaştı.