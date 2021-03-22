HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancar’a Soruşturma Demirtaş’a Ceza

Sancar’a Soruşturma Demirtaş’a Ceza

22.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Sancar hakkında, dünkü nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, soruşturma açıldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sancar’a Soruşturma Demirtaş’a Ceza

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır’da düzenlenen nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Bu arada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bağlar İlçesi’ndeki Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalara katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması ve HDP’ye kapatılma davası açılmasına tepki göstermişti. Sancar ayrıca, 2013 yılındaki çözüm süreci sırasında Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesajın arkasında olduklarını söylemişti.

Sancar hakkında soruşturma açan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kutlamalarla ilgili de soruşturma başlattı. Soruşturma, kutlamalarda açılan poster ve bayraklarla atılan sloganlarda, "örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla başlatıldı. Bu arada kutlamaların öncesinde ve sonrasında yasadışı eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 81 kişiden 68'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltındaki 13 kişini ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirtaş’a hapis

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş, görüntülü sistemle katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş, konuşmalarının eleştiri olduğunu savunarak, “Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. İki cümle eleştiri kurdum diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı ise, Demirtaş’ın açıklama ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığını savundu, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı ayrıca, Demirtaş'ın tek bir eylemle “hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçları işlediğine ve en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Demirtaş'ın son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gergerlioğlu’na ‘teslim ol’ tebligatı

Dün mecliste gözaltına alınması tartışmalara yol açan eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 10 gün içinde teslim olması için tebligat yapıldı. Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu'na, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen tebligatta 10 gün içerisinde cumhuriyet savcılığına teslim olması gerektiği, aksi takdirde yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Vaka sayısında rekor kıran ilde flaş karar!Vaka sayısında rekor kıran ilde flaş karar!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Yalova'da HES kodunun fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle sorgulanması zorunluluğu getirildi

Vaka sayısında rekor kıran ilde flaş karar!

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22 Mart koronavirüs tablosu

Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında? Can Coşkun nereli?

Can Coşkun kimdir?

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.