Sancar’a Soruşturma Demirtaş’a Ceza

Sancar hakkında soruşturma açan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kutlamalarla ilgili de soruşturma başlattı. Soruşturma, kutlamalarda açılan poster ve bayraklarla atılan sloganlarda, "örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla başlatıldı. Bu arada kutlamaların öncesinde ve sonrasında yasadışı eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 81 kişiden 68'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltındaki 13 kişini ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağlar İlçesi’ndeki Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalara katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması ve HDP’ye kapatılma davası açılmasına tepki göstermişti. Sancar ayrıca, 2013 yılındaki çözüm süreci sırasında Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesajın arkasında olduklarını söylemişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır’da düzenlenen nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Bu arada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demirtaş’a hapis

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş, görüntülü sistemle katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş, konuşmalarının eleştiri olduğunu savunarak, “Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. İki cümle eleştiri kurdum diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı ise, Demirtaş’ın açıklama ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığını savundu, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı ayrıca, Demirtaş'ın tek bir eylemle “hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçları işlediğine ve en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini söyledi.