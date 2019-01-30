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Sandalye ve masadan tur teknesi imalatına

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ahşap masa ve sandalye yapımı ile başladığı ahşap işletmeciliği işinde kendisini geliştiren endüstri mühendisi Nur Ülker (54), 6 kişilik bir ekip kurarak tur teknesi yapımına başladı.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ahşap masa ve sandalye yapımı ile başladığı ahşap işletmeciliği işinde kendisini geliştiren endüstri mühendisi Nur Ülker (54), 6 kişilik bir ekip kurarak tur teknesi yapımına başladı. Ülker, 200 bin liraya mal edeceği ilk teknesini 4 ay süren bir çalışma sonunda Mart ayında bitirmeyi hedefliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Nur Ülker, uzun yıllar Manisa'daki bir fabrikada yöneticilik yaptı. Bekar olan Ülker, daha sonra meraklı olduğu ahşap boyama ve üretim işine girdi. Kendi evinin bahçesine kurduğu atölyede üretim yaptı. Ardından gelen siparişler üzerine 2017 yılında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kömürcüler Sitesi'nde bulunan bir depo kiraladı ve buraya 500 bin liralık maliyetle atölye kurdu. Burada da ahşap masa, sandalye yapmaya devam eden Ülker, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle sipariş üzerine tekne yapımına karar verdi. İzmir'in Karaburun ilçesinden bir ustanın da yardımıyla kurduğu 6 kişilik ekibin başına geçen Ülker, burada 12 metrelik tur teknesinin yapımına 2018'in Aralık ayında başladı. 200 bin liraya mal edeceği ilk teknesini yapmanın heyecanını yaşayan Ülker, Mart ayının başında bitirmeyi hedefledikleri teknenin daha sonra bir vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Aydın'ın Didim ilçesine gönderileceğini söyledi. "İLK TEKNEMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ" Ahşabı ve üretimi çok sevdiğini belirten Nur Ülker, "Özellikle üretimi planlamak, kalite kontrol beni çok mutlu ediyor. Gelen teklif üzerine tekne tasarlamayı düşündük. Manisa'da belki bir ilk olacak. Bu bir ekip çalışması. Bunu yalnız başaramam. Ama işin başında olmak gurur verici. Bunun için İzmir Karaburun'dan bir usta getirttik. Onun yardımcısı var. Bizim de atölyemizin konumunun bu işi yapmaya uygun olduğunu gördük ve çalışmalara başladık. Çizimlerini yaptık. Bir tekneyi 4 ayda bitirebiliyoruz. Bu bizim ilk teknemiz ve heyecanlıyız" dedi. HEMCİNSLERİNE TAVSİYE Hemcinslerine seslenen Ülker, "Eğer kadın arkadaşlarımız üretimi seviyorlarsa, içinde biraz çalışma hırsı varsa, hiç korkmadan bir işe atılsınlar. Biz kadınlar istedikten sonra herşeyin üstesinden gelebiliriz. Çalışma hayatı çok güzel. Üretim çok güzel. Tüm kadınmara tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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