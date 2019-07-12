Sandalyeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da giysi dolabının üzerine eşya yerleştirmek için çıktığı sandalyeden düşen yaşlı kadın öldü.

Merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir apartmanda çocuklarıyla birlikte yaşayan Vehbiye İlhan (80), giysi dolabının üzerine eşya yerleştirmek için sandalyeye çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden İlhan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerince evde inceleme yapıldı.

