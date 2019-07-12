HABER

Sandalyeden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:13 | Son Güncelleme

Malatya'da giysi dolabının üzerine eşya yerleştirmek için çıktığı sandalyeden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da giysi dolabının üzerine eşya yerleştirmek için çıktığı sandalyeden düşen yaşlı kadın öldü.

Merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir apartmanda çocuklarıyla birlikte yaşayan Vehbiye İlhan (80), giysi dolabının üzerine eşya yerleştirmek için sandalyeye çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden İlhan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerince evde inceleme yapıldı.

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kameradaYol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsizİzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya yüksekten düşme zafer mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.