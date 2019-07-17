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Sandalyenin ayağı kırılınca beton zemine düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, su deposu üzerinde oturduğu sandalyenin ayağı kırılınca 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Tahsin Koç(55), yaşamını yitirdi.

Sandalyenin ayağı kırılınca beton zemine düşüp, öldü

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, su deposu üzerinde oturduğu sandalyenin ayağı kırılınca 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Tahsin Koç(55), yaşamını yitirdi.
Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Koç, gece yarısı sıcaktan bunalıp, evinin yanındaki su deposunun üzerine koyduğu sandalyeye oturdu. Ancak, sandalyenin ayağı kırılınca, yaklaşık 1 metre yükseklikten kafasının üzerine düştü. Başını beton zemine çarpan Koç, sabah saatlerinde fark edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tahsin Koç'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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