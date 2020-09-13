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Sanders: “Biden’ın Kasım’daki Zaferi Garanti Değil”

13.09.2020 21:48 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin eski başkan aday adaylarından Vermont Bağımsız Senatörü Bernie Sanders’tan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden için uyarı geldi

Sanders: “Biden’ın Kasım’daki Zaferi Garanti Değil”

Demokrat Parti’nin eski başkan aday adaylarından Vermont Bağımsız Senatörü Bernie Sanders’tan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden için uyarı geldi.

Sanders, Biden’ın izleyeceği politikaları daha iyi anlatamaması, Latin seçmenlere ulaşmak için daha fazlasını yapmaması durumundaTrump’a karşı kaybetme riski olduğunu belirtti.

MSNBC’ye konuşan Sanders, Biden’ın ekonomik politikası hakkında yeterince fazla konuşmadığını kaydetti.

Biden’ın kazanmak için çok iyi bir durumda olduğunu kaydeden Sanders ancak kampanyanın sadece Trump’ın arkasından gitmek olmaması gerektiğini söyledi.

İnsanlara Joe Biden’a oy vermeleri için bir neden vermemiz gerek diyen Sanders, “Joe’nun ekonomiyle ilgili bazı güçlü duruşu var sanırım bundan daha fazla bahsetmeliyiz” ifadesini kullandı.

Sanders Cuma günü PBS’e yaptığı açıklamada da Biden’ın kazanmasının garanti olmadığını belirtmişti.

Sanders MSNBC’deki konuşmasında Biden’a asgari ücret saatini 15 dolara çıkaracağını açıklama çağrısı yaptı. Sanders ayrıca Biden’a sağlık sigorta kapsamını genişletme ve ilaçların maliyetini düşürme konularında da açıklama yapması çağrısında bulundu.

Sanders Biden’a daha fazla Latin ve genç seçmene yönelme çağrısı da yaptı. Latin ve genç nüfus Demokrat Parti’nin aday sürecinde daha çok Sanders’a destek vermişti.

Son günlerde Biden’ın genç nüfus ve Latin kökenlilere ulaşamadığı eleştirileri yapılıyor.

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