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Sanders Iowa ve New Hampshire’da Önde

26.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Demokrat Başkan adayını belirleyecek önseçimlerin başlamasına çok az bir süre kaldı ve yapılan anketler yarışta Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın ivme kazandığını ortaya koyuyor

Sanders Iowa ve New Hampshire’da Önde

Demokrat Başkan adayını belirleyecek önseçimlerin başlamasına çok az bir süre kaldı ve yapılan anketler yarışta Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın ivme kazandığını ortaya koyuyor.

CNN ve New Hampshire Üniversitesi’nin yaptığı ankete göre Sanders New Hampshire’da yüzde 25’le Biden’ın önünde. Biden, Sanders’ı yüzde 16’yla takip ediyor.

Iowa’da CBS’in anketine göre Sanders yüzde 26’yla yine birinci. Bu eyalette Biden yüzde 25’le Sanders’ın hemen arkasında. Üçüncü sırada ise South Bend eski belediye başkanı Pete Buttigieg yüzde 22’yle yer aldı.

İlk önseçim 3 Şubat’ta Iowa’da olacak, ardından sonraki haftada New Hampshire’da seçim olacak.

Demokrat aday adaylarından Amy Klobuchar New Hampshire’ın en büyük yayın organı New Hampshire Union Leader adlı gazetenin desteğini aldı.

Ulusal çerçevede ise Biden’ın diğer rakiplere üstünlüğü sürüyor.

Washington Post-ABC’nin anketine göre Biden yüzde 32’yle yarışı önde götürüyor. Biden’ı yüzde 23’le Sanders takip ediyor. Bu iki ismi yüzde 12’yle Elizabeth Warren takip ediyor. Dördüncü sırada ise New York’un eski belediye başkanı Michael Bloomberg var.

Son dönemdeki anketler Sanders’ın yarışta bir ivme kazandığını ortaya koyuyor.

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