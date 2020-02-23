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Sanders Nevada ön seçimini kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

ABD’deki başkanlık seçiminde yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi için Nevada eyaletinde ön seçimler yapıldı.

Sanders Nevada ön seçimini kazandı

Yarışı Vermont Senatörü Bernie Sanders açık ara kazandı.ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'deki ön seçim süreci devam ediyor.

Nevada eyaletinde yapılan ön seçimlerde oyların yüzde 50'si sayıldı. Sayılan oylara göre Sanders'ın oy oranı yüzde 47 olurken en yakın rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 19'da kaldı.

Böylece kendini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Sanders, diğer adaylar karşısında bir adım öne geçerek, avantajlı bir konuma gelmiş oldu.

Edison Research adlı kamuoyu yoklama şirketine göre Nevada sonuçları Sanders'ın genç ve orta yaşlı geniş bir seçmen yelpazesinden, Latin Amerika kökenli göçmenlerin, bazı sendikaların ve gençlerin desteğini de almayı başardığını gösterdi. Sonuçların 78 yaşındaki Sanders'ın sadece sol eğilimli seçmenin desteğine bağlı kalmadığını ve kampanyasına genişleyen desteği gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Sanders'ın tüm vatandaşlar için sağlık hizmeti, varlıklı kesim ve şirketlerden yüksek vergi alınması ve asgari ücretin artırılması gibi kampanya vaatlerinin Amerikalı seçmenlerde heyecan yarattığı bildiriliyor.

Demokrat Parti'de şu ana kadar sadece üç eyalette ön seçim süreci tamamlandı. Çok sayıda eyalette ön seçimlerin mart ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyor.

AFP, Reuters / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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