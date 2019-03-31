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Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tekirdağ'da sandık başına giden Şebnem İlhan, kedisini de yanında getirdi. Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediği için vatandaşlık görevini yapmaya kedisi ise gelen İlhan, yerel yönetimlerin hayvanlara sahip çıkılması konusunda gönüllü hayvanseverlerle birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İlhan, oyunu kullanmak için Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine kedisi Zubi ile gelen İlhan, oy kullanmak için gelenlerin ilgi odağı oldu.

Kedi Zubi işbaşında!

1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.
İlhan, daha sonra Zubi ile oyunu sandığa bıraktı. Şebnem İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.
Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlık görevini yapmaya Zubi ile geldim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı." dedi.
Zubi, okuldan ayrılırken de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ seçim 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi

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