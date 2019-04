- "Oy siyasal namustur"

AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz demokrasimize kıymet verdiğimiz için, Türkiye'nin bu büyük gücüne ve kuvvetine kıymet verdiğimiz için bir kere daha diyoruz ki 'İyi ki varsın Yusuf'... Biz o Yusufların her birinin tek tek, kapı kapı gezerek olgunlukla sandığa götürmeye çalıştığı tek bir oyun bile heba edilmesini istemiyoruz, bizim açımızdan böyledir. Diğer partiler de tabii ki kendi oylarına sahip çıkacaktır. Oylara sahip çıkma sürecini birtakım provokasyonlara kurban etmek isteyenlere karşı net bir duruşumuz vardır. Biz nasıl olur ki AK Parti Genel Merkezi olarak o Yusufların yaptığı çalışmadaki sandığa gitmiş oyların net bir şekilde biz burada hata görüyorsak, birtakım kaydırmalar görüyorsak, itiraz edilmesi gereken süreçler görüyorsak ve bu hukuki bir haksa ki haktır, seçim sürecinin bir parçasıysa ki parçasıdır ve şimdiye kadar her seçimden sonra hemen hemen her siyasi partinin başvurduğu bir müessese ise ki öyledir buna niye başvurmayalım? Gayet doğal bir şey. Asıl bir müessese çalışıyor diye erkenden sonuç ilan etmiş olanların bir panik içerisinde 'aman bu müessese çalışmasın' gibi bir yaklaşımla olaya yaklaşmalarında bir anormallik görüyoruz. Biz Yusuf'un ve benzerlerinin yaptığı faaliyetler sonucunda sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. Herkes oyun hakkını versin, oy siyasal namustur. Tek bir oy gelecekle ilgili alacağımız talimatların niteliğini, niceliğini değiştirebilir. Dolayısıyla bu pusulayı bizim net bir şekilde görmemiz için bu oylara sahip çıkmamızdan daha doğal bir şey yoktur."

(Sürecek)