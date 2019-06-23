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Sandığa giderken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir vatandaş, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy kullanmak üzere gittiği okulda hayatını kaybetti.

Sandığa giderken hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 34 yaşındaki Özgür Zengin, öğleden sonra oy kullanmak üzere gittiği Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde rahatsızlanarak, bayıldı.

Zengin, okulda seçim güvenliği kapsamında görev yapan polis ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zengin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Sancaktepe 2019 İstanbul seçimleri 2019 istanbul yerel seçimleri 23 haziran

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