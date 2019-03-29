"Sandığa gitmek katılımcı demokrasinin gereği"

ANKARA(AA)- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin gereği olduğunu belirterek, başta konfederasyon üyeleri olmak üzere herkese sandığa gitme çağrısında bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Seçimlerin barış ve huzur ortamında, olgunluk içinde geçmesinin en büyük beklentileri olduğunu ifade eden Arslan, seçimlerin millet iradesinin tecelli ettiği yer, temsili demokraside sorunların çözümünde önemli bir yol olduğunu vurguladı.

"Sandığa gitmek katılımcı demokrasinin bir gereğidir, demokrasiye sahip çıkmaktır ve önemli bir vatandaşlık görevidir" değerlendirmesinde bulunan Arslan, 31 Mart'taki seçimlerin de daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Arslan, seçim sürecinde adaylarla buluşturdukları işçilerin sorunlarını anlatmaya çalıştıklarını ve taleplerini ilettiklerini aktararak, "Şimdi söz sırası millettedir. Sandık sonuçları milletin takdirindedir. Milletimiz sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyleyecek." ifadesine yer verdi.