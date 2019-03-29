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"Sandığa gitmek katılımcı demokrasinin gereği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Sandığa gitmek, katılımcı demokrasinin bir gereğidir, demokrasiye sahip çıkmaktır, önemli bir vatandaşlık görevidir" - "Başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, temel vatandaşlık görevini yerine getirmesini, seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesini temenni ederiz"

ANKARA(AA)- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin gereği olduğunu belirterek, başta konfederasyon üyeleri olmak üzere herkese sandığa gitme çağrısında bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Seçimlerin barış ve huzur ortamında, olgunluk içinde geçmesinin en büyük beklentileri olduğunu ifade eden Arslan, seçimlerin millet iradesinin tecelli ettiği yer, temsili demokraside sorunların çözümünde önemli bir yol olduğunu vurguladı.

"Sandığa gitmek katılımcı demokrasinin bir gereğidir, demokrasiye sahip çıkmaktır ve önemli bir vatandaşlık görevidir" değerlendirmesinde bulunan Arslan, 31 Mart'taki seçimlerin de daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Arslan, seçim sürecinde adaylarla buluşturdukları işçilerin sorunlarını anlatmaya çalıştıklarını ve taleplerini ilettiklerini aktararak, "Şimdi söz sırası millettedir. Sandık sonuçları milletin takdirindedir. Milletimiz sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyleyecek." ifadesine yer verdi.

- "Seçimleri etkilemeye yönelik manipülatif çabalar var"

ABD ve AB başta olmak üzere uluslararası güçler ile PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütleri ve bunların iş birlikçilerinin Türkiye'nin istikrarından, gelecek iddialarından ve hedeflerinden uzaklaşması için manipülatif çabalar içinde olduğunu ifade eden Arslan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu oyunlar daha önce de birkaç sefer sahneye konuldu. Her seferinde başarısız oldu, şimdi de başarısız olacağına inanıyoruz. Milletimiz her zaman olduğu gibi 31 Mart'ta da istikrar için, ülkemizin güvenliği için, bölgede etkin ve güçlü bir devlet için hareket edecek ve ülkemiz üzerine oynanmak istenilen oyunlara karşı uyanık olacaktır. Yaşanan bütün sorunlara karşın Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır.

Hak-İş olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’nin birliği, bekası, geleceği için ülkemizin bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz. Başta Hak-İş üyesi işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara karşı uyanık olmasını, sandığa gitmesini, temel vatandaşlık görevini yerine getirmesini, seçimlerin güven içerisinde, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

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31 Mart 2019 yerel seçimler Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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