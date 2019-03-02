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"Sandığa gitmemezlik yapmayalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca, Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışında, bugün ekonomisi, sanayisiyle Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Tekirdağ'da bir araya geldiklerini anlattı.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını, bu seçimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakıyla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü, lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle "Bugün git, yarın gel" döneminin sona erdiğini, icraat ve hızlı kararların verildiği sonuç odaklı bir sisteme geçildiğini dile getiren Koca, Tekirdağ'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, yapımı devam eden şehir hastanesinin kentin sağlık turizmini canlandıracağını aktardı.

Şehir hastanelerini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Koca, "Biz sağlıkta 82 milyon vatandaşımıza, adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz." dedi.

Bakan Koca, Tekirdağ'daki şehir hastanesinin gelecek yıl haziran ayında hizmete geçirilmesinin planlandığını ifade ederek, proje üzerinde yaptıkları revizyonla hastanedeki yoğun bakım ve toplam yatak kapasitesinin yükseltildiğini sözlerine ekledi.

Yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemeler yapıp yetkililerden brifing alan Koca, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

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