"Sandığa gitmemezlik yapmayalım"

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca, Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışında, bugün ekonomisi, sanayisiyle Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Tekirdağ'da bir araya geldiklerini anlattı.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını, bu seçimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakıyla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü, lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle "Bugün git, yarın gel" döneminin sona erdiğini, icraat ve hızlı kararların verildiği sonuç odaklı bir sisteme geçildiğini dile getiren Koca, Tekirdağ'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, yapımı devam eden şehir hastanesinin kentin sağlık turizmini canlandıracağını aktardı.