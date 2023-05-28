Sandık başındaki tartışma kavgaya döndü! Şanlıurfa'da 'toplu oy' iddiası: Burnu kırılıp hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da seçim işlemlerinin gerçekleştiği Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Sandıkta toplu oy kullanılmak istendiği üzerine çıktığı öne sürülen kavga anları cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

SANDIK BAŞINDA 'TOPLU OY' İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı.

KAVGADA BURNU KIRILDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

(DHA)

