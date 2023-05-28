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Sandık başındaki tartışma kavgaya döndü! Şanlıurfa'da 'toplu oy' iddiası: Burnu kırılıp hastaneye kaldırıldı

28.05.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gidiyor. Şanlıurfa'da oy kullanma işlemlerinin gerçekleştiği okullardan birinde kavga çıktı. Okulda toplu oy kullanılmak istendiği iddiası müşahitler arasında tartışmaya dönüştü. Tartışmanın dozunun yükseldiği anlar kameralara yansıdı. Kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

Sandık başındaki tartışma kavgaya döndü! Şanlıurfa'da 'toplu oy' iddiası: Burnu kırılıp hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da seçim işlemlerinin gerçekleştiği Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Sandıkta toplu oy kullanılmak istendiği üzerine çıktığı öne sürülen kavga anları cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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SANDIK BAŞINDA 'TOPLU OY' İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı.

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KAVGADA BURNU KIRILDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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(DHA)

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