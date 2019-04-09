Sandık çıkış anketlerine göre İsrail’deki seçimler başa baş sonuçlandı

Kanal 13’un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

KUDÜS (AA) - İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.

Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

- Arap ittifakından biri meclis dışında kalabilir

Kanal 13’e göre, meclise girebilen tek Arap ittifakı 7 milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak oldu.

Kanal 11’e göre de yine meclise giren tek Arap ittifakı 6 milletvekili çıkaran Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak olacak.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre seçime giren Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak 6’şar milletvekili kazanarak meclise giriyor.

- Hem Netanyahu hem Gantz “zaferini” ilan etti

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.