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Sandık çıkış anketlerine göre İsrail’deki seçimler başa baş sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:49 | Son Güncelleme

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı - Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti

KUDÜS (AA) - İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.

- Netanyahu koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 13’un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.

Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

- Arap ittifakından biri meclis dışında kalabilir

Kanal 13’e göre, meclise girebilen tek Arap ittifakı 7 milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak oldu.

Kanal 11’e göre de yine meclise giren tek Arap ittifakı 6 milletvekili çıkaran Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak olacak.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre seçime giren Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak 6’şar milletvekili kazanarak meclise giriyor.

- Hem Netanyahu hem Gantz “zaferini” ilan etti

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

Düğümü İsrail Merkez Seçim Komisyonunun açıklayacağı kesin sonuçlar çözecek.

- Koalisyon hükümeti için 61 milletvekili gerekiyor

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Komisyonun 17 Nisan’da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkın sahip.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

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