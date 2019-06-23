24 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde görevli sandık görevlileri "sandık yemini" etti.

Bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçiminde görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde okullara geldi. Oy kullanma işlemi için son hazırlıklarını yapan görevliler zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürlerini kontrol etti. Görevliler hazırlıkların ardından sandık yemini etti.

Sandık görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.”

