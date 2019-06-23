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Sandık görevlileri yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 07:34 | Son Güncelleme

  YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.

Sandık görevlileri yemin etti

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM- Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"

(FOTOĞRAFLI)

Sandık görevlileri yemin ettiSandık görevlileri yemin ettiSandık görevlileri yemin ettiSandık görevlileri yemin etti

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