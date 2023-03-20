Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte başvuru şartları!

Sandık görevlisi başvuru şartları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023'te seçim gününe geri sayım devam ederken o gün seçim sandığı görevlisi olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgileri araştırıyorlar. Bilindiği üzere sandık görevlilerine YSK’nın belirlediği oranda ücret verilmektedir. İşte sandık görevlisi olmanın şartları ve seçim sandığı görevlisinin sorumlulukları...

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NEREDEN BAŞVURULUR?

Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlarda ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir ancak 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretlerine göre, Başkan ve Üyeler: 261,00 TL, Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL sandık görevlisi ücreti almıştı.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.



