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  4. Sandık görevlisi rahatsızlandı! Pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla teslim etti

Sandık görevlisi rahatsızlandı! Pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla teslim etti

14.05.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Derik ilçesinde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı. Rahatsızlığının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmesi istenen Altun, pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine ambulans, Altun'un oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı’na hareket etti.

Sandık görevlisi rahatsızlandı! Pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla teslim etti

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi’nde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi.

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Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı’na hareket etti. Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt’a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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