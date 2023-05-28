SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ yattı mı, ne zaman yatacak? İlk tur ve ikinci tur seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, sorusu sıklıkla sorgulanıyor. Tüm yurtta seçmenler cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına oy kullanmaya gitti. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ikinci tur seçimlerinde seçmenlerin yönlendirme işlemleri seçim görevlileri tarafından sağlandı. Peki, sandık görevlisi ücretleri yatma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 14 Mayıs Pazar günü seçimlerde görev aldı. Sandık görevli ücretleri ise şu an için hesaplara yatırılmadı.

YSK'dan asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Ancak 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasının ardından Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

